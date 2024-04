Sinds de huidige oorlog tussen Israël en Hamas en de vernietiging van Gaza is het aantal meldingen van antisemitisme verdubbeld. Op scholen is dat zelfs vijf keer zoveel. Het gaat zelfs zo ver, dat Joodse kinderen van school wisselen. In Even tot hier (BNNVARA) bellen Niels en Jeroen met docent maatschappijleer Joris Rasenberg die met zijn leerlingen de oorlog en antisemitisme bespreekt. Maar dan merkt Miguel op: is dat niet die zanger van Abel?