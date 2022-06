Even tot hier: André van Duin vier keer dik tevree met de universele USB-C

Vanaf 2024 moet de USB-C aansluiting universeel worden voor alle telefoons. Net als vele anderen is ook André van Duin enorm opgelucht met dit nieuws. In Even Tot Hier (BNNVARA) brengt hij daarom een ode aan de universele oplader, samen met drie dubbelgangers, op de melodie van zijn liedje 'Een boutje en een moertje en een schroefje en een nippeltje': 'O, wat scheelt dat een gezeik,' verzucht Van Duin: 'Alles is precies gelijk.'