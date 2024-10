Even niet denken

Nooit heb ik mijn mening zo snel en radicaal moeten bijstellen als op zondag 22 september 2024, even na acht uur ’s avonds. Ik schets u de context, en vervolgens de situatie waarin het gebeurde.

Een groot deel van de week woon ik bij mijn vriendin, zij heeft een tienjarige zoon die, zoals zijn meeste leeftijdsgenoten, graag tv kijkt. Hij mag blij zijn dat hij niet mijn eigen tienjarige zoon is – ik heb zelf geen kinderen -, als ik zijn vader was, mocht hij tot zijn achttiende nooit achter een beeldscherm, ik ben daar een extremist in.