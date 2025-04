Eurovisie songfestival verbiedt artiesten een regenboogvlag te tonen Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 447 keer bekeken • bewaren

Artiesten die in mei deelnemen aan het Eurovisie Songfestival mogen tijdens hun optredens en in de zogeheten Green Room niet met een regenboog- of andere Pride-vlag zwaaien. Dat is opvallend omdat het festival een reputatie heeft opgebouwd als viering van diversiteit. De organisatie staat nu alleen nog nationale vlaggen toe op het podium, zoals de Israëlische. Eurovisie stelt dat overtreding van het verbod 'ernstige gevolgen' zal hebben maar om wat voor sancties het gaat is onduidelijk.

Het internationale liedjesfeest wordt dit jaar gehouden in het Zwisterse Bazel omdat de Zwitser Nemo vorig jaar in Zweden de finale won. Hij had een non-binaire vlag uit het Pride-assortiment meegenomen maar kreeg te horen dat de vlag niet te zien mocht zijn. Artiesten nemen vaak Pride-vlaggen mee, zoals S10 aan het begin van de Songfestival-finale in Turijn in 2022. Systur uit IJsland toonde de transgender vlag. Om maar een paar voorbeelden te noemen.