Europol bezorgd over Nederlandse coronaprotesten, terreurgroepen gebruiken nepnieuws om steun te werven

Europol, de gezamenlijke opsporingsorganisatie van Europese politiekorpsen, is bezorgd over de coronaprotesten die tijdens de pandemie plaatsvonden in Nederland. Dat staat in het jaarlijkse EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) over de terreurdreiging op het continent.

De onderzoekers ontdekten dat gewelddadige terreurgroepen nepnieuws over corona gebruiken om propaganda voor hun eigen doelstellingen verder te verspreiden, meldt de Ierse krant The Journal.

"Extremistische standpunten en gedragingen werden in sommige lidstaten verbonden aan gevoelens van afkeer tegen de regering en de anti-coronamaatregelen. Ze werden meestal opgemerkt in verband met losjes gevormd online groeperingen en kwamen tot uiting in bedreigingen richting politici, overheidsvertegenwoordigers en gezondheidszorgfunctionarissen. Ze dreigden ook met geweld tegen de politie bij protesten en vandaliseerden corona vaccinatie- en testlocaties," aldus het rapport. Kroatië, Italië en Nederland zijn geïdentificeerd als bijzondere hotspots voor dergelijke activiteiten met arrestatie wegens opruiing en aanzetten tot aanvallen op overheid en parlement. Er werden ook arrestaties verricht vanwege brandstichtingen en bomaanslagen op vaccinatiecentra."

Het rapport van de in Den Haag gevestigde Europol wordt door de politie en beleidsmakers in de Europese gemeenschap gebruikt om strategieën tegen terroristen te ontwikkelen. De onderzoekers bekijken daartoe trends in terrorisme en hoe terreurgroepen hun propaganda verspreiden. Corona-nepnieuws en verhalen over complotten gebruikten ze om de aandacht te trekken van mensen die mogelijk bevattelijk zijn voor radicalisering. Daarbij werden ze geholpen door het gegeven dat door de lockdowns en andere beperkende maatregelen mensen meer tijd online doorbrachten. Ook richten ze zich steeds meer op gamingplatforms in de jacht op potentiële supporters omdat het gebieden zijn waar sociaal geïsoleerden vaak te vinden zijn.

Volgens Europol richten groeperingen van uiteenlopende aard zich op de anti-coronabewegingen maar zijn de extreemrechtse groeperingen het actiefst.