Europese zege voor Poetin, 'Tsjechische Trump' wint verkiezingen

De partij van populist, miljardair en euroscepticus Andrej Babis (71) koerst af op een ruime verkiezingsoverwinning in Tsjechië. Dat meldt ANP zaterdagavond. Met 97 procent van de stemmen geteld komt de Actie van Ontevreden Burgers (ANO) uit op zo'n 36 procent.

Zittend premier Petr Fiala heeft Babis inmiddels gefeliciteerd met zijn overwinning. Babis heeft al aangekondigd dat hij coalitiebesprekingen wil voeren met twee extreemrechtse partijen, Vrijheid en Directe Democratie (SPD) en Motoristen voor Zichzelf. Zij halen respectievelijk ongeveer acht en zeven procent. Gedrieën zouden ze op een krappe meerderheid in het nieuwe parlement kunnen rekenen.

De Tsjechen konden vrijdag en zaterdag naar de stembus om tweehonderd nieuwe parlementsleden te kiezen. De partij van zittend premier Fiala komt uit op circa 23 procent en diens coalitiepartner op een krappe 11 procent, waarmee zij hun meerderheid in het Tsjechische parlement verliezen en door de kiezers zijn afgestraft.

Babis' partij ANO ging al aan kop in de peilingen. Hij beloofde kiezers de Tsjechische wapenleveranties aan Oekraïne te willen stopzetten en energieprijzen te verlagen. Babis geldt als een bondgenoot van de Hongaarse premier Viktor Orban. Babis wordt ook wel de Tsjechische Trump genoemd omdat hij een zelfverklaard supporter is van de Amerikaanse fascist.

Europa volgt de politieke ontwikkelingen in het land met argwaan. Brussel vreest dat Babis een bondgenootschap aangaat met Orban en de Slowaakse premier Robert Fico, twee autocraten die beiden een antidemocratische en pro-Russische koers voeren.