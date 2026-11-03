Europese vredesmacht in Oekraïne mag schieten op Russische militairen Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 504 keer bekeken • Bewaren

Militairen van een Europese vredesmacht die in Oekraïne gestationeerd wordt na een akkoord tussen Kyiv en Moskou, zullen terug mogen schieten als ze worden aangevallen door Russische soldaten. Dat meldt The Guardian. De vredesmacht, waarvoor deze maand oefeningen beginnen in Polen, wordt buiten de NAVO om georganiseerd. De VS maken er geen deel van uit en de militairen zullen ook geen gebruik maken van het satellietssysteem Starlink van de beruchte anti-EU miljardair Elon Musk.

"We zullen onze troepen uiteraard beschermen tegen elke vorm van agressie," aldus een functionaris die bekend is met de plannen, hoewel hij benadrukte dat de Westerse troepen in Oekraïne zich op een "defensieve manier" zouden gedragen. Details kwamen naar buiten toen het Verenigd Koninkrijk en de oefening Koalicja aankondigden, die later deze maand in Polen zal plaatsvinden. Het is een oefening waaraan elf landen deelnemen om te laten zien hoe Europese legers snel naar Oekraïne kunnen worden gestuurd als de oorlog ten einde komt. Aan de test van de multinationale strijdmacht zullen 2.800 soldaten, matrozen en vliegers deelnemen. Frankrijk levert 1.500 manschappen van zijn 1e Divisie en Groot-Brittannië 300 van de 7e Lichte Gemechaniseerde Brigade. Hoewel een toekomstige inzet ter ondersteuning van Kiev hypothetisch blijft, is het een herinnering dat het conflict opnieuw zou kunnen oplaaien waarbij Britse troepen betrokken raken, gezien de lange geschiedenis van kleinschalige aanvallen door Rusland tijdens het staakt-het-vuren in Oekraïne tussen 2014 en 2022.

Nederlandse militairen nemen ook deel aan de oefening genaamd Exercise Koalicja, naast die van Frankrijk, het VK, Polen, Duitsland, België, Estland, Litouwen, Spanje, Zweden en Turkije. De Multinational Force Ukraine (MNF-U) waarvoor geoefend wordt heeft als doel de Oekraïense krijgsmacht te versterken en te moderniseren na beëindiging van de oorlog.

Minister van Defensie Dilan Yeşilgöz (VVD), zelf gespecialiseerd in de escalatie van conflicten, verklaart: “Hoewel Rusland vooralsnog vasthoudt aan zijn maximalistische eisen en geen bereidheid laat zien te willen stoppen met hun agressie-oorlog, is het van belang dat Nederland en Europa voorbereid zijn op een mogelijke nieuwe fase in de vredesonderhandelingen. De afloop van deze oorlog is immers sterk bepalend voor de stabiliteit van Europa en de veiligheid van Nederland. Onze eigen vrijheid en waarden staan op het spel.”

De MNF-U zal bij conflicten niet kunnen rekenen op Amerikaanse steun, daarom wordt ervoor gezorgd dat de militairen op geen enkele manier afhankelijk zijn van de VS. De Amerikaanse presdient Trump heeft bij herhalig verklaard dat hij geen militairen ter beschikkking zal stellen aan een vredesmacht mocht het tot een akkoord komen tussen Oekraïne en Rusland. Op zo'n akkoord is overigens nauwelijks zicht. Trump heeft zijn kiezers weliswaar altijd voorgehouden dat hij de oorlog "binnen 24 uur" zou kunnen beëindigen maar zoals meestal bij deze amateur-politicus bleek die bewering nergens op gebaseerd en van geen enkele waarde.