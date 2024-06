Europese verkiezingen: Europa maakt ruk naar extreemrechts Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1026 keer bekeken • bewaren

Op de laatste verkiezingsavond voor het Europees Parlement druppelen langzaam de eerste resultaten binnen uit de exitpolls in de diverse landen. Daarin wordt duidelijk dat Europa een ruk naar extreemrechts maakt, hoewel centrumrechts vermoedelijk de overhand in het parlement houdt.

De extreemrechtse Vrijheidspartij (FPÖ) lijkt de Europese verkiezingen in Oostenrijk te winnen. Dat is de prognose van enkele Oostenrijkse omroepen en persbureau APA, gebaseerd op opiniepeilingen na sluiting van de stembureaus. Zo meldt ANP. De FPÖ eindigt in de prognose met 27 procent van de stemmen op de eerste plaats, gevolgd door de conservatieve Volkspartij (ÖVP) met 23,5 procent en de Sociaal-Democraten (SPÖ) op 23 procent. De groene en liberale partijen zouden beide op 10.5 procent kunnen rekenen.

In Duitsland heeft de rechtsconservative CDU de Europese verkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit de eerste exitpoll. De christendemodraten weten 29,5 procent van de stemmen binnen te halen, dat is één procentpunt meer dan vijf jaar geleden. Voorafgaand aan de verkiezingen waren alle ogen gericht op de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD), dat in veel peilingen bovenaan stond. De rechtsextremisten komen nu op 16,5 procent van de stemmen, wat wel een forse winst is ten opzichte van vijf jaar geleden toen ze 11 procent van de stemmen wonnen. De sociaaldemocraten van bondskanselier Scholz, de SPD, eindigt op de derde plek met 14 procent van de stemmen.

Het extreemrechtse Rassemblement National van Marine Le Pen is zoals voorspeld veruit de grootste partij van Frankrijk geworden. Volgens de eerste exitpoll van de Europese verkiezingen in Frankrijk krijgt de partij van Le Pen ruim 30 procent van de stemmen. En Marche, de partij van president Emmanuel Macron moet het doen met slechts zo'n 15 procent van de stemmen.

Volgens de voorlopige resultaten van de verkiezingen in Vlaanderen wordt niet het radicaal-rechtse Vlaams Belang, maar de Vlaams-nationalistische N-VA de grootste partij in het Belgische gewest. Met driekwart van de stemmen geteld voor de verkiezingen voor het Vlaams Parlement staat de N-VA op winst. In de peilingen ging Vlaams Belang juist royaal op kop.

In Spanje lijkt de christendemocratische partij Partido Popular (PP) eerste te zijn worden bij de Europese verkiezingen. Dat meldt de NOS. De PP wordt op de voet gevolgd door de sociaaldemocratische partij (PSOE) van premier Sánchez. De extreemrechtse partij Vox volgt op grote afstand.