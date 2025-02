Europese Unie moet vrede tussen Israël en Palestina gaan afdwingen

Nu Europa op zichzelf is geplaatst, wordt het ook tijd een duidelijker houding aan te nemen ten opzichte van Israël en de Palestijnen. De Europese landen hebben zich altijd ingezet voor een twee staten oplosssing. De Europese Unie zou nü moeten verklaren dat Israël alleen op blijvende steun kan rekenen als het expliciet voor die oplossing kiest. Tegelijkertijd dienen wij het voorstel van Trump om de bevolking van Gaza te deporteren naar Egypte en Jordanië keihard af te wijzen. Met dat woord deporteren in de verklaringen. Daaraan moet worden toegevoegd dat Egypte en Jordanië alle mogelijke steun kunnen krijgen bij hun weigering het spel van Trump mee te spelen.

In de grondwetten van Israël en de nieuwe Palestijnse staat wordt vastgelegd dat beide landen zoveel mogelijk moeten samenwerken, om te beginnen op ecconomisch gebied en dat zij via een confederatie en een federatie uiteindelijk tot samensmelting komen. Dit alles in het besef dat het tijd kost om het in tachtig jaar gegroeide onderlinge wantrouwen weg te nemen. Een van de stadia naar een aaneengroeien zou kunnen zijn dat Israëli en Palestijnen zich op elkaars grondgebied vrij moeten kunnen vestigen. Israël blijft het joods nationaal tehuis en Palestina het Palestijns nationaal tehuis. Beide volkeren hebben een ongeveer even grote diaspora.