Europese Staat van het Klimaat laat op alarmerende wijze zien hoe ernstig de klimaatcrisis al is

Afgelopen jaar werd Europa geteisterd door de op een na heetste zomer ooit gemeten. Dat blijkt uit het donderdag gepubliceerde jaarlijkse rapport ‘Europese Staat van het Klimaat’ (ESOTC), opgesteld door de Copernicus Change Service (C3S). Die recordhitte leidde op het hele continent tot extreme weersituaties als hittegolven en droogte, met hevige bosbranden als gevolg. Alleen in 2020 was het nog warmer.

Zuid-Europa voelde de gevolgen van hitte vorig jaar het hardst. Mensen hadden daar volgens het rapport vaker last van hittestress dan ooit eerder uit metingen naar voren kwam. Onder de noemer hittestress vallen allerlei effecten die slecht kunnen zijn voor de gezondheid. Zo is bekend dat tijdens hittegolven meer mensen overlijden. Het CBS becijferde in 2020 bijvoorbeeld dat tijdens de hittegolf in augustus van dat jaar de sterfte met 9 procent steeg.

Ook dit jaar belooft weinig goeds voor met name Zuid-Europa. Vorig jaar was het zesde droogste jaar in de geschiedenis van Spanje en het warmste sinds 1961. In de eerste zes maanden van het huidige hydrologische jaar is de regen schaars geweest, bleek deze week uit een rapport van het Staats Meteorologisch Agentschap Aemet. Van 1 oktober 2022 tot 11 april is de gemiddelde neerslagwaarde ongeveer 21 procent minder dan verwacht. De voorspellingen van Aemet voor de komende maanden suggereren dat het weer de komende tijd warmer zal blijven dan normaal. Behalve Spanje zien ook Frankrijk en Noord-Italië een drogere periode dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar.