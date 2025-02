Europese NAVO-lidstaten zullen minder geld overhouden voor hun burgers Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 145 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Bestaanszekerheid en koopkracht nog meer onder druk door defensielasten.

Europa is door de regering Trump op een harde wijze wakker geschud over het op eigen benen moeten staan tegenover Rusland. Zonder de gegarandeerde militaire steun van de VS als het ooit tot een directe confrontatie met Poetin of zijn opvolgers zal komen. Waarbij ook gerede twijfel is ontstaan of de VS wanneer een NAVO-lidstaat wordt aangevallen artikel 5 van het NAVO-verdrag in Europa zal nakomen, waarin is bepaald dat de aanval op één lidstaat wordt gekwalificeerd als een aanval op alle NAVO-bondgenoten.

Voornoemde geopolitieke ontwikkelingen hebben tot gevolg dat voor alle Europese landen onontkoombaar is geworden om méér geld op hun begrotingen te reserveren voor defensie. Waardoor voor voorzieningen die aan burgers ten goede komen er blijvend minder geld van de overheid beschikbaar zal zijn.

In Nederland hebben steeds meer burgers kopzorgen over de stijgende kosten van het levensonderhoud. Veroorzaakt door dure boodschappen, hoge huren en hypotheken, inflatie en hoge energielasten. De bestaanszekerheid van steeds meer burgers staat onder druk waarvoor het kabinet Schoof tot nu toe weinig concreets aan oplossingen heeft geleverd.

De afzonderlijke coalitiepartijen hebben ieder hun stokpaardjes voor hun kiezers gekozen in het kabinet Schoof. Voor de PVV is dat het migratievraagstuk, stikstof voor de BBB, de hardwerkende Nederlander voor de VVD en NSC heeft als stokpaardje de bestuurbaarheid van Nederland. Een prachtig palet van belangrijke onderwerpen waar het aspect van bestaanszekerheid volledig onderbelicht in blijft.

En juist die bestaanszekerheid en koopkracht komen door de hogere defensielasten meer onder druk te staan. In Nederland accepteren we gelaten dat ondanks harde afspraken over open grenzen in de EU het mogelijk is dat onze boodschappen met veel dure A-merken ongekend veel hoger geprijsd zijn dan in ons omringende EU-lidstaten. Zoals bijvoorbeeld Duitsland.

De verklaring is simpel. Nederland en de EU staan toe dat A-merk-fabrikanten voor exact hetzelfde product in Nederland een andere verpakking kiezen met uitsluitend Nederlandse tekst op het etiket, waardoor het extreem hoger geprijsd kan worden aangeboden. Winstmarges van 25% op die producten zijn geen uitzondering, blijkt uit recent onderzoek. Dit wangedrag van A-merk-producenten in de EU had toch al lang hoog op de politieke agenda van het kabinet Schoof moeten staan.

Nu hebben grote supermarktketens dit probleem aangepakt. Zij willen een lagere prijs van A-merken in hun schappen zien om geen klanten te hoeven verliezen in de grensstreken. Daarom zijn veel schappen leeg en worden die producten niet ingekocht. Consumenten zouden deze acties van de supermarkten voluit moeten steunen door alleen nog huismerken te kopen.