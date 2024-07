Europese leiders maken zich grote zorgen om Joe Biden

De zakenkrant verhaalt van een bezoek dat Biden eerder dit jaar bracht aan een niet bij naam genoemde Europese regeringsleider. De Europese delegatie was onder de indruk van de Amerikaanse president die scherp en overtuigend uit de hoek kwam. Pas op het laatste moment begonnen de twijfels: toen vertelde Biden dezelfde anekdote die hij ook al aan het begin van de ontmoeting had verteld.

De zorgen bij de Europeanen valt vooralsnog in het niet bij de paniek bij de Democraten. Afgevaardigden in districten waar het er in november om zal spannen, praten inmiddels met geldschieters over wat ze het beste kunnen doen als Biden in de race blijft.