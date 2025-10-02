Europese leiders lachen zich kapot om stuitende domheid Donald Trump

Donald Trump heeft naar eigen zeggen al zeven oorlogen opgelost, daarom verdient hij ook meer dan wie dan ook de Nobelprijs voor de Vrede. Welke oorlogen dat zijn, blijven onduidelijk. Trump zelf noemt er meestal maar een, namelijk die tussen Abberbadjan en Albanië. Dat eerste land bestaat niet, maar vermoedelijk bedoelt hij Azerbeidzjan. Dat land heeft dan weer geen oorlog gevoerd met Albanië dat drieduizend kilometer verderop ligt. Oftwel, Trump weet het verschil niet tussen Albanië en Armenië, nog los van dat hij het conflict daar ook niet heeft opgelost.

Voor de premier van Albanië is het in elk geval een bron van leedvermaak. "Je hebt ons niet gefeliciteerd met het vredesakkoord dat president Trump heeft gesloten", zei Edi Rama tegen de Franse president Emmanuel Macron die in gesprek was met president Ilham Alijev van Azerbeidzjan. Het drietal barstte in lachen uit, wat wellicht de pijn wat verzacht dat de Verenigde Staten onder Trump in hoog tempo zijn afgegleden tot een fascistische autocratie.