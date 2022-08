Frankrijk krijgt internationale hulp in strijd tegen toenemende bosbranden Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 485 keer bekeken • bewaren

Zes Europese landen schieten Frankrijk te hulp om de bosbranden te bestrijden die zo hevig en hardnekkig zijn dat er al gesproken wordt van een 'oorlog tegen het vuur'. De EU verklaart dat er ook vier blusvliegtuigen uit Griekenland en Zweden naar het getroffen land gestuurd worden. Daarnaast arriveren er brandweerploegen uit Oostenrijk, Duitsland, Polen en Roemenië. Meer dan 360 buitenlandse brandweerlieden helpen hun Franse collega's in het zwaar getroffen zuidwesten van het land. Daar is al 14.000 hectare aan natuurgebied verwoest. Over heel het land zijn meer dan 10.000 brandweermensen en hulptroepen actief om de vlammen onder controle te krijgen. Ook in de Jura, in het oosten van het land woeden inmiddels bosbranden.

Sinds juli heeft Frankrijk een recordaantal natuurbranden geregistreerd, meldt het Europese Informatiesysteem voor Bosbranden. Bossen zijn kurkdroog door verschillende hittegolven en het historische watertekort. Het land maakt een verwoestende zomer door, en daarin lijkt vooralsnog geen verandering te komen. Vrijdagochtend woedden nog zeven grote branden, in de departementen Gironde, Drôme, Jura, Maine-et-Loire, Isère en de Vogezen. De talrijke kleine branden die iedere dag ontstaan, zowel in het noorden als het zuiden, zijn daarbij niet meegerekend. Ook in de Ardèche laait het vuur op.

President Macron prees de Europese solidariteit.

Maar het land kan nog meer hulp gebruiken. In Le Monde oppert een expert dat er een internationale structuur opgezet moet worden om elkaar te hulp te schieten. De massale bosbranden zijn immers geen incident meer maar een fenomeen dat vrijwel ieder jaar terugkeert en als gevolg van de klimaatcrisis alleen maar heviger zal worden. "Dat betekent dat er veel materieel in korte tijd moet worden ingezet, vooral in de lucht. En dat kan Frankrijk niet alleen." Zelfs de rechtse krant Le Figaro windt er geen doekjes meer om: "De zomer van 2022, een voorbode van het klimaat van de toekomst."

De records worden keer op keer gebroken, en dat zal volgens de krant blijven gebeuren. "De snelheid waarop de effecten van klimaatverandering merkbaar worden, verrast experts." Le Figaro spreekt de Franse weerman Olivier Proust. Afgelopen juli was volgens hem de op één na warmste maand ooit van Frankrijk, en het is nog lang niet voorbij: "Frankrijk staat op het punt om de vierde hittegolf van de zomer te ervaren. We zitten eigenlijk nog in de derde hittegolf, maar die hittegolf kent twee enorme pieken."

De taferelen in Frankrijk doen denken aan die in Californië. Een brandweerman verklaart in The Journal dat hij best wel gewend is aan bosbranden maar dat de schaal nu immens is. "We worden aan alle kanten overweldigd. Niemand had dit kunnen verwachten." Verbetering van de weersomstandigheden zit er voorlopig niet. Het kwik kruipt de komende dagen richting de 40 graden en gevreesd wordt dat er nog veel meer branden uit zullen breken.

Update 14:45