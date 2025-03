Europese landen kijken met zorg naar Nederlandse sabotage versterking defensie Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Dick Schoof, de man die de leeg gebleven functie van premier opvult in het kabinet Wilders 1, gaat met gebonden handen naar het internationale overleg dat in Brussel plaatsvindt over de versterking van de Europerse defensie. 26 EU-leiders en Schoof vergaderen daar om beslissingen te nemen over de herbewapening van Europa nu de VS als betrouwbare bondgenoot is weggevallen, de toekomst van de NAVO onzeker is en de imperialistische dreiging van Rusland toeneemt.

De Tweede Kamer, gedomineerd door de PVV die vaak in het belang van Rusland handelt en stemt, heeft de vrijheid van Schoof om mee te onderhandelen ernstig beperkt. Op initiatief van de ultrarechtse eenmansfractie JA21 is door de rechtse meerderheid een motie aangenomen die Schoof verbiedt in te stemmen met een eventueel akkoord tussen EU-landen om de defensie te financieren met leningen namens de EU.

De NOS meldt hoe Schoof bekeken gaat worden in Brussel:

Deense en Duitse politici kijken meewarig naar de lastige positie van Schoof en de Nederlandse opstelling in Brussel. "Het is onverstandig om heel rigide vast te houden aan je oude standpunten in een wereld die van uur tot uur verandert", zegt de Deense liberale Europarlementariër Sigrid Friis. (...) Het Europese debat dendert door, de koers is duidelijk. "Ik hoop dat Nederland niet geïsoleerd raakt", zegt Friis, "maar zich alsnog aansluit bij de Europese familie. Dat jullie ook gaan meedoen en gezamenlijk gaan lenen om onze defensie te versterken. Want we zitten niet te wachten op een verdeeld Europa, maar op een Europa dat sterker wordt dan we waren."

Duitsland en Denemarken waren altijd ook fervente tegenstanders van dergelijke leningen maar hebben onder invloed van de geopolitieke ontwikkelingen erkend dat hun standpunt onhoudbaar bleek. Nederland kent een dergelijk voortschrijdend inzicht niet. "De noden zijn zo hoog, we hebben helaas geen andere keuze dan schulden aan te gaan voor onze veiligheid," verklaart een Duitse politicus die van mening veranderd is. Het verzet van de rechtse Kamermeerderheid veroorzaakt grote schade, ook al omdat Nederland niet in staat is de plannen tegen te houden. De rekening voor het 'niet meedoen' volgt ongetwijfeld later.

De Nederlandse weigering is goed nieuws voor Rusland. Wilders heeft zich in het verleden een enthousiast fan van Poetin getoond, tot woede van de nabestaanden zelfs nadat de MH17 werd neergehaald waarbij onder meer 196 Nederlanders om het leven kwamen. Nu ontkent Wilders dat hij "warme banden" met Rusland heeft gehad.