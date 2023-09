Europese landen importeren recordhoeveelheid LNG uit Rusland en financieren zo de oorlog

1 sep. 2023 - 12:29

Kadri Simson geeft in zoveel woorden aan in de FT (waar de eerste link naar verwijst) dat het stoppen met deze invoer zo spoedig mogelijk moet plaats vinden maar 'still keeping in mind our security of supply'. Ik kan deze afweging onmogelijk maken maar het lijkt mij een redelijke argument. Dat er draagvlak blijft voor politieke en militaire steun in de EU is in het belang van Oekraïne en een gasprijscrisis helpt dan niet. Kadri Simson, the EU’s energy commissioner, has said that the bloc “can and should get rid of Russian gas completely as soon as possible, still keeping in mind our security of supply”. EU officials have pointed to an overall effort to phase out Russian fossil fuels by 2027, but warned that an outright ban on LNG imports risked prompting an energy crisis akin to last year when EU gas prices hit record highs of more than €300 per megawatt hour.