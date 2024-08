Europese diplomatie onsuccesvol in Iran, land zint op wraak tegen Israël

De spanningen in de regio zijn opgelopen door een dodelijke aanval op Ismail Haniyeh, de politieke leider van Hamas, vorige maand in Teheran. Iran houdt Israël verantwoordelijk voor het doden van Haniyeh en is uit op wraak. De drie Europese landen drongen maandag in een gezamenlijke verklaring aan op kalmte vanuit Teheran.