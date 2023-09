Europese Commissie wil omstreden landbouwgif glyfosaat nog eens tien jaar toestaan

Tegen het gebruik van glyfosaat, bekend als onder meer het veelgebruikte Roundup van fabrikant Monsanto, is veel weerstand. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat het middel kankerverwekkend is en onder meer de ziekte van Parkinson kan veroorzaken. Daarnaast is het middel funest voor de natuurdiversiteit onder andere doordat het ook bijen en andere belangrijke verstuivers vergiftigt.