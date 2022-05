Europese Commissie wil censuur verscherpen op internet en in de ether Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 241 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: European People's Party

De toegang tot de Russische staatsmedia RT en Sputnik was al onmogelijk gemaakt. Nu komen er wellicht drie andere tv-stations bij. Dat kondigde voorzitter Ursula von der Leyen aan in een toespraak over de nieuwe sancties die haar Europese Commissie in petto heeft. Het staat allemaal tusen andere maatregelen waarvan een totale olieboycot over zes maanden het kernstuk vormt. Von der Leyen motiveert haar voorstel met de gebruikelijke riedel over leugens en misleiding. Origineel element: zo worden pro-Russische spin doctors in Europa afgesneden van materiaal. De lidstaten moeten stuk voor stuk nog akkoord gaan met dit pakket. Het is te hopen dat zij de verscherpte censuur op het internet, de telefoon en in de ether er onmiddellijk uit slopen.

De oorlog tussen Oekraïne en Rusland, waarin we niet neutraal zijn maar non belligerent, wordt gepresenteerd als een titatenstrijd tussen vrijheid en dictatuur. Daarmee grijpen de Europese Commissie en de Navo terug op de Tweede Wereldoorlog. Ook toen moest de vrije wereld het opnemen tegen extreemrechtse dwangstaten. Geen moment hebben de Westelijke geallieerden toen overwogen de propaganda-uitzendingen van het andere kamp ook maar een strobreed in de weg te leggen. Hun regeringen vertrouwden op het draagvlak bij het grote publiek én op het gezonde verstand van de gemiddelde burger. Men vocht voor de vrijheid. Als het nodig was konden de eigen media het verhaal van Goebbels en consorten weerspreken. Het inzetten van stoorzenders was een zwaktebod. Dat deed je niet. Zo ontvingen de Amerikaanse kranten tijdens de Tweede Wereldoorlog de telexberichten van het Japanse staatspersbureau Domei, die toen al draadloos via de korte golf werden verspreid. Ze hielden zich zelfs aan de embargo´s op sommige berichten. Voor het overige waren zij prima in staat de mededelingen van Japanse zijde op waarde te schatten.

Zo gaat dat in een oorlog die om de vrijheid wordt uitgevochten en niet anders. U en ik zijn uitstekend in staat op grond van ons eigen gezond verstand kaf en koren in de media van elkaar te onderscheiden. Daar hebben we geen overheden voor nodig. Met dit nieuwe verbod wordt alleen maar de indruk gewekt dat op die Russische staatszenders blijkbaar dingen worden gezegd en getoond die onze autoriteiten liever verborgen houden. Tegelijk worden hiermee de censuurmaatregelen van Poetin gelegitimeerd. Wij doen het immers zelf ook. Daarom ondermijnt de Europese Commissie niet alleen de eigen geloofwaardigheid maar ook van de media die kennelijk wel geschikt worden geacht voor consumptie door de Europese burgers.

Bovendien: waarom zouden die burgers vertrouwen op het gezond verstand van de boven hen gestelden als het omgekeerde blijkbaar niet het geval is?

Het is vast geen kwade wil van de Europese Commissie. Het is domheid. Eigenlijk net zo erg.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke opinie mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

