Europese Commissie: Nederland geeft te veel geld uit

De ‘expansieve begrotingskoers’ van Nederland, heeft volgens de Europese Commissie niet te maken met het geld dat is vrijgemaakt voor huishoudens en bedrijven vanwege de energiecrisis of de kosten die zijn gemaakt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Op dit vlak adviseert de Europese Commissie het kabinet wel om de energiesteun alleen te verlengen voor kwetsbare huishoudens om te voorkomen dat de uitgaven alleen maar zullen toenemen.

Ook heeft de Commissie Nederland op de vingers getikt over structurele problemen zoals hoge schulden van huishoudens en de verstoorde huizenmarkt. Het Nederlandse kabinet zou zich onvoldoende hebben ingespannen om deze problemen op te lossen. De economie zou hierdoor onevenwichtig zijn.

Jarenlang stond Nederland in Brussel en in de andere EU-landen bekend als een zuinig land. Dat blijkt nu veranderd te zijn. Het huidige kabinet lijkt structureel extra geld te willen stoppen in de zorg, het onderwijs, de oplossing voor de woningnood en het stikstofprobleem.