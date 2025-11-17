Europese Commissie: heffing op ultrabewerkt voedsel Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 115 keer bekeken • bewaren

De Europese Commissie werkt aan een plan om ultrabewerkte voeding volgend jaar duurder te maken. Op die manier moet het aantal hart- en vaatziekten worden teruggedrongen, melden Euractiv en het Duitse persbureau DPA. Ook de producenten van alcoholische mixdrankjes zullen te maken krijgen met de heffingen.

De hoop is dat de hogere prijzen ervoor zullen zorgen dat consumenten eerder kiezen voor voedsel met minder vet, zout en suiker en dat producenten hun aanbod zullen aanpassen. De opbrengsten van de extra belasting gaan naar programma’s om de volksgezondheid in de Europese Unie te bevorderen.

In de Europese Unie overlijden er jaarlijks meer dan 1,7 miljoen mensen aan hart- en vaatziekten. Ook de economische kosten zijn hoog: ruim 280 miljard euro per jaar. De verwachting is dat door de Europese maatregelen in 2035 al 20 procent minder mensen zullen overlijden door hart- en vaatziekten.

De extra belasting maakt onderdeel uit van een groter gezondheidsplan van de Eurocommissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, Olivér Várhelyi. Behalve voor preventie heeft Várhelyi daarin ook aandacht voor betere screening en behandeling van hart- en vaatziekten.

In het verleden heeft Europese regelgeving regelmatig voor een flinke verbetering van de volksgezondheid gezorgd. In Nederland is de levensverwachting de afgelopen decennia bijvoorbeeld met gemiddeld zes jaar (!) toegenomen door strenge EU-regels tegen luchtvervuiling.