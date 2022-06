Europese Commissie: Geen probleem dat Ursula von der Leyen sms'jes op Ruttiaanse wijze liet verdwijnen

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen hoeft geen inzage te geven in de sms’jes die ze op het hoogtepunt van de coronapandemie uitwisselde met Pfizer-topman Albert Bourla. Dat is het oordeel van de Comissie, nadat Europese ombudsvrouw Emily O’Reilly er herhaaldelijk op had aangedrongen dat wel te doen. Von Der Leyen liet de smsjes op Ruttiaanse wijze van haar telefoon verdwijnen en hield ze op die manier uit het archief.

Het was de New York Times die vorig jaar april onthulde dat Von Der Leyen en Bourla regelmatig contact hadden via SMS. Uit dat contact zouden lucratieve afspraken zijn voortgekomen over de aan- en verkoop van de vaccins. Von Der Leyen bewaarde de smsjes niet, omdat ze zelf van mening was dat de berichten niet onder de EU-regels vielen. Verzoeken van journalisten om inzage in de berichten, werden door de Commissie geweigerd. Ook zouden de berichten niet beschikbaar zijn. Dat leverde een officiële klacht van de ombudsvrouw op, die de Commissie ervan beschuldigde niet eens gezocht te hebben opdracht gaf dat alsnog te doen.