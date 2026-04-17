Europese Commissie bedreigt de vrijheid met leeftijdscontrole-app

Om kinderen weg te houden van porno en sites waar ze in handen kunnen vallen van pedofielen wil de Europese Commissie alle Europeanen dwingen een bepaalde app te gebruiken om te bewijzen welke leeftijd zij hebben. Bijkomend voordeel: online drank en tabaksproducten bestellen wordt zo ook lastig als je beneden de 18 bent

Het is een buitengewoon slecht en gevaarlijk plan. Niet alleen omdat de app op verschillende wijzen te hacken valt maar omdat de overheden die hem zullen gebruiken, niet te vertrouwen zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de zorgeloze wijze waarop Nederlandse bestuurders DigiD in handen van een Amerikaans bedrijf wilden spelen of uit het gegeven dat de meeste gemeentes vanwege de goedkoopte hun gegevens opslaan bij Microsoft in de cloud. De privacy van de burgers gaat hen blijkbaar niet erg aan het hart.

Tegelijkertijd zien die burgers dat ze nu al op tal van manieren door de overheid gevolgd kunnen worden als ze om de een of andere reden verdacht zijn. De meeste mensen maken zich daar geen zorgen over. Ze zeggen dat ze niets te verbergen hebben. Maar dat bepaal jij niet. Dat bepalen de boven jou gestelden. Als ze je beginnen aan te pakken, is het meestal te laat zoals de slachtoffers van het toeslagenschandaal aan den lijve hebben ervaren.

Het is niet zozeer de afkeer van geweld als wel van seks die de roep om controle van het internet aanvuurt. Het gaat niet om veiligheid. Het gaat om zedigheid. Je hoort nooit dat de overheid burgers moet beschermen tegen cybercriminaliteit. Dat dienen zij zelf te doen. Ze moeten zich maar omringen met firewalls en niet ingaan op de listen, lagen en verleidingen van criminelen die uit zijn op hun bankrekening. Eigen verantoordelijkheid. Als het om pornografie gaat, dan wordt het ineens héél anders.

De Europese Commissie garandeert dat de identiteit van de persoon die de app voor leeftijdsverificatie gebruikt altijd geheim blijft. Je moet die wel opgeven en bewijzen met documenten, bijvoorbeeld van de gemeente of van een bank. Maar, zo krijgen we te horen, al die informatie blijft versleuteld. Uit de eenvoud waarmee de app te hacken valt, blijkt zonneklaar dat die versleuteling ook op te heffen moet zijn. Denk daarbij niet meteen aan cybercriminelen maar aan de machthebbers zelf, die zeker een aanleiding zullen vinden om de anonimiteit op te heffen. Bijvoorbeeld de toegenomen dreiging van een hybride oorlog. De ongezonde nieuwsgierigheid van de macht is nu eenmaal onbedwingbaar.

Het Europees Parlement kan nog korte metten maken met wat in de kern een bedreiging is van onze vrijheid, die makkelijk uit kan groeien tot een systeem van sociale controle zoals dat in China al jaren schering en inslag is. De eerste jaren zal het nog wel meevallen maar je weet nooit wie er over een paar jaar aan de macht komen. Ook is het voortschrijdend inzicht van overheden iets verschrikkelijks.

En er is maar één manier om kinderen tegen de gevaren van het internet te beschermen; maak ze streetwise op de digitale snelweg. Daar is het onderwijs voor.

