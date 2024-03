Europese alliantie waar VVD en D66 in zitten waarschuwt voor samenwerking met extreemrechtse PVV

Dat de VVD momenteel in Den Haag onderhandelt over een nieuwe regering met de extreemrechtse haatpartij PVV leidt binnen ALDE al langer tot ongemak. De VVD-voorman in het Europees Parlement, Malik Azmani, hengelde begin dit jaar naar het voorzitterschap van de liberale fractie, maar liep die positie mis omdat zijn partij de liefde heeft verklaard aan de PVV van Geert Wilders.