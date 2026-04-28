Europees parlement wil dat seks zonder toestemming in heel de EU strafbaar wordt, PVV stemt tegen

Het Europees Parlement heeft dinsdag beslist dat er sprake is van verkrachting als er sprake is van seks waarbij toestemming ontbreekt. Als de wet door de EU wordt overgenomen moet seks zonder expliciete toestemming voortaan in de hele Europese Unie als misdrijf erkend worden — ongeacht of er fysiek verzet is geweest.

"Dit is doorbraak. Het laat zien dat we onveilige opvattingen niet langer accepteren, dat we gerechtigheid voor slachtoffers garanderen en daders ter verantwoording roepen, overal in Europa. Het kan toch niet zo zijn dat de definitie van verkrachting in het ene land anders is dan in het andere? Elke vrouw en jongere in Europa verdient dezelfde bescherming”, zegt Marit Maij, Europarlementariër voor PRO. In het Europees Parlement stemde de PVV tegen het voorstel. SGP en BBB onthielden zich van stemming.

Maij: “Slachtoffers zouden niet jarenlang moeten hoeven vechten of bewijzen dat er sprake was van verkrachting. Het ontbreken van toestemming is op zichzelf genoeg om dit soort misdrijven te erkennen en te bestraffen. Met deze richtlijn sturen we een krachtig signaal: seks zonder toestemming is seksueel geweld, zonder uitzondering, overal in Europa.”

In Nederland geldt sinds 1 juli 2024 de nieuwe Wet seksuele misdrijven, waardoor slachtoffers van verkrachting en aanranding niet meer hoeven te bewijzen dat er sprake was van dwang. Wie overgaat tot seks als duidelijk is dat de ander dat niet wil, bijvoorbeeld door nee te zeggen, is strafbaar.