Europees parlement wil dat Oekraïne overgaat tot militaire aanvallen diep in Rusland

Het Europees parlement wil met een overweldigende meerderheid dat de EU-lidstaten toestemming geven aan Oekraïne om lange afstandsraketten in te zetten die doelen diep in Rusland kunnen treffen. Met 425 stemmen voor, 131 tegen en 63 onthoudingen heeft het parlement daartoe een resolutie aangenomen, meldt Politico. Die resolutie is overigens niet bindend, geen enke land kan er toe verplicht worden de steun uit te spreken. De resolutie eist ook dat de financiële steun aan Oekraïne wordt opgevoerd en meer inzet om het Europese luchtruim dat aan het land grenst te verdedigen tegen Russische infiltraties.