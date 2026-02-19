Europees Parlement maakt het met aangenomen resolutie nog eens glashelder: transvrouwen zijn vrouwen Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 270 keer bekeken • Bewaren

Het Europees Parlement heeft vorige week een resolutie aangenomen over gendergelijkheid, waarin expliciet wordt benoemd dat transvrouwen vrouwen zijn. Daarover bericht de Ierse site GCN. De resolutie werd aangenomen met 340 stemmen voor, 141 tegen en 68 onthoudingen. Het document bevat aanbevelingen over vrouwenrechten en gendergelijkheid en vormt de inzet van de EU bij de 70e editie van de VN-Commissie voor de Status van Vrouwen, die volgende maand in New York plaatsvindt. Hoewel de resolutie juridisch niet bindend is, heeft zij wel invloed op het beleid van EU-lidstaten.

De site out.tv meldt:

De resolutie bevat onder meer steun voor toegang tot abortuszorg en maatregelen tegen online haat tegen vrouwen, maar trok vooral aandacht door de expliciete oproep tot volledige erkenning van transgender vrouwen als vrouwen.

en:

Opvallend is dat de resolutie steun kreeg van zowel linkse fracties als een meerderheid van de centrumrechtse Europese Volkspartij. Radicaalrechtse groepen, waaronder partijen gelieerd aan Viktor Orbán en Marine Le Pen, stemden tegen en uitten felle kritiek.

De resolutie roept ook op tot gelijke toegang tot beschermings- en ondersteuningsdiensten. Ook wordt aandacht gevraagd voor de LGBTQ+-gemeenschap en wordt opgeroepen tot een instrument om democratische achteruitgang en aantasting van vrouwenrechten te monitoren. De tekst hekelt uitdrukkelijk de recente opmars van veelal (extreem)rechtse bewegingen die zowel de democratie als LHBTQI+-rechten ondermijnen.

Met het aannemen van de resolutie positioneert de EU zich nadrukkelijk tegenover de Verenigde Staten, waar Donald Trump sinds zijn aantreden de rechten van trans mensen stelselmatig inperkt. Bij zijn inauguratie zei hij dat er "voortaan nog maar twee genders zijn", iets wat in Nederland direct door Temu-Trump Geert Wilders werd gepapegaaid.