Europees noodfonds komt geld tekort

2 dec. 2010 - 8:20

Errata: Ierland heeft 85 miljard euro steun gekregen, waarvan 17.5 miljard uit hun eigen pensioenreserves moeten komen. Even voor de duidelijkheid: Griekenland kreeg geen geld uit de EFSF (European Financial Stability Facility) maar uit het budget van de Europese Commissie, het IMF en een aantal andere bronnen. Pas na de redding van Griekenland werd de EFSF in het leven geroepen. Deze faciliteit heeft een kredietwaardigheid van AAA en kan via obligaties geld ophalen in de markt om steunoperaties te financieren (Telegraaf 2/12: deze gaat 8 miljard euro ophalen voor steun financiering). Waarom deze faciliteit een AAA status heeft gekregen weet niemand, omdat het geld dat naar Griekenland, Ierland en mogelijk ook Portugal en Spanje gaat niet (volledig) terugbetaald gaat worden. Als we puur naar de cijfers kijken is er voor de twee landen aan het infuus maar één echte optie en dat is ten minste een fikse haircut voor de houders van bank- en staatsobligaties. Een nationaal failliet biedt meer uitkomst (zie: IJsland). Waarom anders moet Ierland zo veel rente betalen op het steunpakket? Waarom is voor Griekenland anders de terugbetalings termijn verlengd van 2014 naar 2017? Tevens kunnen Portugese banken niet meer op de markt aan geld komen; deze zijn volledig afhankelijk geworden van de ECB die al zo'n twee jaar een "tijdelijk" emergency lending window heeft en daar maken Griekse, Portugese en Ierse banken gretig gebruik van - tot grote ergernis van de ECB zelf note bene. De Portugese overheid betaalt intussen de hoofdprijs: meer dan 5% rente op een 1-jaars obligatie - een onhoudbare situatie. Spanje moet voor het eind van het jaar nog 10 miljard ophalen en voor 2011 een slordige 120 miljard. In de huidige omstandigheden is dit niet mogelijk zonder een nog hogere rente te betalen (Spanje zou voor een 10Y lening +/- 5.2% betalen). Ik moet wet zeggen dat de 'experts' die beweren dat er 440 miljard in het steunfonds zit wel erg royaal zijn. The Daily Telegraph (met name Ambrose Evans Pritchard), financiëel bloggers Zero Hedge en Reggie Middleton e.a. zijn tot de conclusie gekomen dat er maximaal 350 miljard euro beschikbaar is en de rest beloftes, toezeggingen en garanties zijn. Deze worden voor het overgrote deel door Duitsland gedekt. Zo ook heeft daarom de Europese Commissie een voorstel gedaan om het fonds naar 1500 miljard te verhogen maar dat plan werd door Duitsland resoluut afgewezen. Dit bewijst de extreem gespannen politieke verhoudingen in Brussel. De Duitse minister van financiën, Schauble, heeft in dat kader ook tegen Brussel gezegd dat 'Duitsland geen zak geld heeft, maar op een berg schulden zit.'

1 Reactie