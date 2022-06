Europees Mensenrechtenhof legt bom onder omstreden Britse deportatievluchten naar Rwanda

14 jun. 2022 - 19:53

Soms vraag ik me af of we in West-Europa geregeerd worden door ongekozen rechters die ruim om gaan met hun mandaat. Gelet op de snelheid waarmee de Nederlandse regering de avondklok na een rechterlijke uitspraak toch wist door te voeren moet het zeker mogelijk zijn als er een wil is. De mensen die veel geld betalen om het kanaal in een bootje over te steken zijn in mijn ogen meer op zoek naar welvaart dan veiligheid. Ze waren immers al veilig in Frankrijk (en een rits landen daarvoor). Hervorming van het asielrecht lijkt me vroeg of laat onvermijdelijk. Hopelijk gaat West-Europa het hier geprezen Nieuw-Zeeland achterna in haar beleid.