Europees Hof: Werkgever mag alleen hoofddoek weigeren als álle religieuze uitingen verboden zijn

© cc-foto: Artform Canada

Een werkgever mag het dragen van een hoofddoek door werknemers alleen verbieden, als alle zichtbare religieuze, levensbeschouwelijke of spirituele tekens worden verboden. Dat is het oordeel van het Europese Hof van Justitie geantwoord op een vraag van de Franstalige arbeidsrechtbank in Brussel.

De Brusselse rechtbank buigt zich momenteel over een geschil tussen een moslima en een sociaal woningbouwbedrijf. De vrouw werd geweigerd voor een stage omdat ze tijdens het sollicitatiegesprek te kennen gaf haar hoofddoek niet te willen afdoen.

Het bedrijf zegt in zijn recht te staan, omdat in het arbeidsreglement ligt verankerd dat er op de werkvloer een strikt neutraliteitsbeleid wordt gevoerd. Ook zegt het dat daarnaast alle hoofdbedekkingen niet zijn toegestaan, of dat nu een hoofddoek is of een pet.

De vrouw stapte hierop naar de rechter, dat het ook niet zeker wist en daarom om informatie vroeg van het Hof in Brussel. Dat heeft nu bepaald dat de vrouw alleen geweigerd mocht worden, als geen enkele religie of levensovertuiging zichtbaar mag worden uitgedragen, op welke manier dan ook. Daarnaast zei het Hof dat een neutraliteitsbeleid niet per se inhoudt dat er geen hoofddoek gedragen mag worden. De werkgever moet kunnen aantonen dat hieraan een werkelijke, gerechtvaardigde behoefte is.