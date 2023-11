Europees F-16-trainingscentrum geopend voor Oekraïense gevechtspiloten

Maandag is in Roemenië het Europees F-16-trainingsprogramma geopend voor Oekraïne straaljagerpiloten. Dat meldt Politico . De officiële opening werd verricht door demissionair minister van Defensie Kajsa Ollongren (D66) en haar Roemeense ambtsgenoot Angel Tîlvăr.

Oekraïne vraagt al geruime tijd om gevechtsvliegtuigen om de al ruim anderhalf jaar durende agressie van de Russische invasiemacht het hoofd te kunnen bieden. Nederland, België, Denemarken en Noorwegen hebben het land F-16’s beloofd, de eerste daarvan – uit Deense voorraad – worden naar verwachting in april 2024 geleverd. Voor het zover is moeten de Oekraïense piloten nog wel getraind worden in de bediening ervan. De toestellen die worden gebruikt voor de training zijn beschikbaar gesteld door Nederland.