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Europeanen hebben meer cash in huis uit vrees voor crisis en oorlog Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 119 keer bekeken • Bewaren

Terwijl betalen met de smartphone een ongekende opmars heeft gemaakt, hebben Europeanen meer cash in huis dan ooit. De afgelopen tien jaar is de waarde van de eurobiljetten die in omloop zijn, gestegen van 1 biljoen euro naar 1,6 biljoen, meldt The Guardian.

Deskundigen wijzen erop dat veel Europeanen zich zorgen maken over een mogelijke oorlog. Daarnaast speelt ook de vrees voor een aanval op digitale betaalsystemen een rol.

Europese overheden adviseren burgers om cash geld te hebben in hun noodpakket. De Nederlandsche Bank (DNB) raadt bijvoorbeeld aan om 70 euro per volwassene en 30 euro per kind aan contanten achter de hand te houden.

“De totale hoeveelheid bankbiljetten blijft groeien. Het aantal transacties neemt weliswaar af, maar de totale hoeveelheid neemt toe”, aldus Philip Lane, hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank (ECB). In totaal zijn er 31 miljoen euro-bankbiljetten in omloop. Het briefje van 50 is het populairst, gevolgd door het 100-eurobiljet.

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