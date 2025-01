Europarlementariërs GL-PvdA en VVD willen snelle en harde aanpak van Big Tech Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 181 keer bekeken • bewaren

Het Europees Parlement heeft er bij de Europese Commissie op aan gedrongen om techbedrijven steviger en sneller aan te pakken. Europarlementariërs vrezen onder meer dat tech-platforms zullen worden misbruikt om de verkiezingen in Duitsland en Polen te beïnvloeden, meldt de NOS. X is in handen van Elon Musk, een fan van de Duitse extreemrechtse partij AfD.

“We dragen het favoriete beïnvloedingswapen van Trump, Poetin en Musk in onze broekzak”, vatte Kim van Sparrentak (Groenlinks-PvdA) de penibele situatie samen. “Alstublieft, doe iets”, luidde de oproep van VVD-Europarlementariër Bart Groothuis aan de Europese Commissie. “Er is geen twijfel over wat er moet gebeuren, handhaaf die wet.”

Dat Instagram dinsdag korte tijd linkse zoektermen onvindbaar maakte, terwijl het account van Trumps vicepresident JD Vance aan iedereen werd opgedrongen, leidt tot ergernis bij Van Sparrentak. “Extreem zorgelijke ontwikkelingen”, schrijft ze op Bluesky. “Wat zei Zuck twee weken terug nou? Alle vrijheid weer terug op het platform? Geen censuur meer?”

Hoewel een meerderheid in het Europarlement aandringt op doortastend optreden, kan het nog wel even gaan duren voor er echt wat gebeurt tegen bijvoorbeeld Meta en X. In de nieuwsbrief Brussels Peil legde Bert van Slooten zondag uit waarom: