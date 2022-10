Europarlement wil kantoorgebouw veranderen in eigen hotel, felle kritiek van links

Het plan van het Europarlement om een kantoorpand om te bouwen tot een eigen hotel, kan op veel kritiek rekenen van met name linkse parlementariërs. Volgens hen is de bouw onnodig, vervuilend en is de maandelijkse verplaatsing van Brussel naar Straatsburg sowieso al een overbodige last, niet in de laatste plaats voor het klimaat. Daarnaast is volgens de critici de besluitvorming rondom het plan schimmig.