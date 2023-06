Europarlement: strenge regels voor kunstmatige intelligentie, verbod op gezichtsherkenning • Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 154 keer bekeken • bewaren

Het Europees Parlement heeft woensdag overeenstemming bereikt over strenge regels voor kunstmatige intelligentie. De NOS schrijft: “Het gaat er dan bijvoorbeeld om dat duidelijk moet zijn wanneer iets met AI is gemaakt, bijvoorbeeld met tekstgenerator ChatGPT of afbeeldingsgenerator Midjourney. Verder zou gezichtsherkenning in de openbare ruimte verboden moeten worden.”

“Door onze eigen voorwaarden te stellen voor nieuwe technologieën, zorgen we ervoor dat deze technologieën voortaan betrouwbaar, ethisch, veilig en milieuvriendelijk zijn”, meent GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak, die namens de Groenen over de regelgeving onderhandelde.

De christendemocraten verzetten zich tegen een verbod op gezichtsherkenning in de openbare ruimte. De technologie zou volgens hen een rol kunnen spelen bij terrorismebestrijding. “Het is belangrijk niet alleen naar de zorgen over AI te kijken maar juist ook naar de kansen die deze technologie ons kan brengen”, aldus CDA’er Jeroen Lenaers.

De linkse en liberale fracties in het Europarlement vrezen echter dat gezichtsherkenning in de openbare ruimte de deur openzet naar een controlestaat à la China. “Deze systemen hebben geen plek in een vrije democratische samenleving. Je moet vrij over straat kunnen, zonder dat de overheid en bedrijven zomaar constant kunnen volgen waar je heen gaat, wat je doet of wie je spreekt”, vindt Van Sparrentak.