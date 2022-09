Europarlement roept staatssecretaris Van der Burg op het matje vanwege zelfgecreëerde opvangcrisis

7 sep. 2022 - 9:18

'“Een gezin op de vlucht dat zo lang verscheurd is, is hoe dan ook slecht voor een kind, verergert trauma’s en is funest voor een snelle integratie.”' Als die situatie echt zo precair is vlucht je dan ook niet helemaal naar Nederland, Nederland is immers echt niet het eerste veilige land wat ze tegenkomen.