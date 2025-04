Europa wordt hard getroffen door klimaatcrisis Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 252 keer bekeken • bewaren

Europa warmt sinds de jaren tachtig twee keer zo snel op als het wereldwijde gemiddelde. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus en de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). De gevolgen zijn groot, schrijft NRC:

“[M]eer hittegolven, meer natuurbranden, een afname van het aantal vorstdagen, langdurige droogte, hoge temperatuur van het zeewater, snel smeltende gletsjers, veranderende neerslagpatronen en een toename van extremen. (…) Veel mensen ondervonden in 2024 de gevolgen van hittestress. Cijfers van het aantal hitte-gerelateerde sterfgevallen zijn er nog niet voor dit jaar, maar ze zullen niet veel afwijken van voorgaande jaren – in 2023 ging het om 47.700 doden, in 2022 om bijna 62.000.”

Het extreme weer als gevolg van de klimaatcrisis neemt verschillende vormen aan, legt de NOS uit. Terwijl Nederlandse boeren vorig jaar klaagden over te veel regen, was er elders juist een neerslagtekort.

“Er waren grote neerslagverschillen tussen West- en Oost-Europa. West-Europa was vorig jaar natter dan gemiddeld, met op meerdere plaatsen neerslagrecords, terwijl in het oosten, vooral in het zuidoosten, juist lange droogteperiodes waren. 2024 was ook het jaar waarin Europa te maken kreeg met de grootste overstromingen sinds 2013. Ongeveer een derde van de rivieren trad buiten zijn oevers. Noodweer en overstromingen verstoorden het leven van zo'n 413.000 mensen. Zeker 335 mensen overleefden het niet.”

Secretaris-generaal Celeste Saulo van de WMO wijst erop dat het van het grootste belang is om de opwarming van de aarde te beperken. “Iedere fractie van een graad opwarming doet ertoe, want die versterkt de risico's voor ons leven, economieën en de planeet. Ons hieraan aanpassen is noodzakelijk.”