Europa warmt twee keer zo snel op als de rest van de wereld

© cc-foto: Philippe Gillotte

Tussen 1991 en 2021 is de gemiddelde temperatuur in Europa met een halve graad per decennium gestegen. Dat is ruim twee keer zoveel als in de rest van de wereld. Het voorspelt weinig goeds voor de toekomst. Als er geen drastische maatregelen genomen worden om de klimaatcrisis tegen te gaan zullen uitzonderlijke hitte, bosbranden, verwoestende overstromingen en andere gevolgen van de klimaatverandering een steeds zwaardere tol eisen van de samenleving, de economie en de ecosystemen, verklaart de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties.

Van alle continenten warmt Europa het snelst op, blijkt uit een nieuw rapport van de WMO. Dat is ook te merken. De Alpengletsjers bijvoorbeeld smelten letterlijk als sneeuw voor de zon en hebben tussen 1997 en 2021 dertig meter aan ijsdikte verloren. In Groenland regende het in de zomer van 2021 voor het eerst op het hoogste punt van het land.

De VRT schrijft:

"De reden dat Europa sneller opwarmt dan andere continenten heeft te maken met het feit dat een groot deel van wat de WMO als "Europese regio" beschouwt, zich in Noordpoolgebied bevindt", zegt klimatoloog Niels Souverijns. "Die gebieden warmen duidelijk het snelste op. Aan de andere kant spelen ook weerpatronen mee. Het weer in andere continenten is veel stabieler, terwijl het weer in Europa, maar ook in Noord-Amerika wordt bepaald door hoge- en lagedrukgebieden. Door de klimaatverandering blijft een hoge- of lagedrukgebied soms lang hangen, met hittegolven of overvloedige regen tot gevolg."

Tot nu toe denken veel landen nog dat ze kunnen ontsnappen aan de ernstige gevolgen als ze maar op tijd maatregelen nemen. Secretaris-generaal Petteri Taalas van de WMO weerspreekt die overtuiging in het rapport van zijn organisatie. "Het jaar 2021 was het levende bewijs van een opwarmende wereld en toont aan dat zelfs de samenlevingen die goed voorbereid zijn niet volledig ontsnappen aan de gevolgen van extreem weer."