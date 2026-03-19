Europa voelt gevolgen van illegale oorlog Trump en Netanyahu: inflatie omhoog, minder economische groei

De Europese economieën zullen dit jaar minder snel groeien dan eerder werd verwacht. De inflatie zal daarentegen toenemen. Dat verwacht de Europese Centrale Bank (ECB). De centrale bank stelde haar groei- en inflatieverwachtingen donderdag bij in reactie op de oorlog in Iran. Als gevolg van de illegale aanval van Donald Trump en Benjamin Netanyahu op Iran en de reactie daarop zijn de olie- en gasprijzen de afgelopen weken enorm opgelopen.

De hogere energieprijzen worden niet alleen aan de pomp en op de energieafrekening zichtbaar. De kosten van tal van goederen zullen stijgen door de duurdere energie. Progressieve partijen pleiten er al decennia voor om meer gebruik te maken van hernieuwbare energie, onder meer om zo minder afhankelijk te worden van olie en gas uit de Golfregio en Rusland. Conservatieve partijen moeten daar echter weinig van hebben.

Europa is een netto-importeur van energie: meer dan de helft moet van elders worden gehaald. Door de gestegen energieprijzen stroomt er nu geld uit de unie, terwijl energie-exporteurs als Rusland en de Verenigde Staten juist profiteren. Zo worden we collectief armer.

In Nederland steunen (ultra)rechtse partijen als de VVD, JA21 en PVV de oorlog tegen Iran, die heeft geleid tot hogere benzineprijzen.