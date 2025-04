Europa moet zich afkeren van de VS en op de rest van de wereld richten

In De Afspraak, een discussieprogramma van de Belgische publieke omroep VRT, aandacht voor een linkse benadering van de wereldwijde crisis die Trump nu veroorzaak. Raoul Hedebouw (met bril) is partijvoorzitter van de PVDA, een zusterpartij van de Nederlandse SP. Hij stelt dat het beleid van Trump grote schade betekent voor de werkende klasse in zowel de VS als Europa. "Het zijn de oligarchen die nu de politieke macht opkopen." Hij stelt dat het tijd is voor Europa om zich afhankelijk van de VS op te stellen, een politiek waar zijn partij al jaren voor pleit. Volgens Hedebouw doet de Europese Unie er goed aan zich bijvoorbeeld op de BRICS-landen te richten. Hij noemt Brazilië, India en China als voorbeeld. Hij legt ook uit hoe de PVDA tegen vrijhandel aankijkt en wat de EU zou moeten doen.