Europa moet vanwege Trump op zoek naar nieuwe bondgenoten Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 176 keer bekeken • bewaren

Eerder heb ik geschreven: democratie is net als een kip, het legt een van de rijkste voedingsproducten en tevens de meest vieze stront. Hitler was ook gekozen, Donald Trump is geen uitzondering.

Dit genre democratie was en is nog steeds de gouden krans van de Westerse politieke mentaliteit. Eindelijk beseft de gewone mens nu ook de consequenties van dit fragiele, verouderde en versplinterde systeem. Europa desintegreert; racisme, extreemrechts en criminaliteit steken in de natte modderige bossen de kop op. Het systeem is palliatief van aard geworden en heeft weinig nieuws aan de mens te schenken.

Trump heeft sinds zijn inauguratie dozijnen decreten getekend. Het lijkt of hij de wensen en dromen wil inhalen die de afgelopen vier jaar op zijn bucketlijst stonden. Een zeer arrogant en misselijkmakend item op de lijst van deze handelaar is dat hij ernaar streeft om van Amerika de nieuwe sterkste koloniale macht te maken. Hij wil oceanen, landen en gebieden overal op aarde kopen. Daarnaast wil hij ook andere planeten bezetten. Als nieuw-geboren president is hij in de gouden wieg van de hebzuchtige poli-techno gelegd.

Een van zijn tongue-slips is het kopen van Gaza en de oeroude oorspronkelijke bewoners als meel verstrooien over de woestijnen en doornen van de regio. Een president met een zeer arm historisch besef. De Palestijnen zijn, sinds de oprichting van de staat Israël, zo stevig als olijfbomen in hun grond geworteld. Meer dan veertig jaar lang verbleven zij geduldig en vastberaden in tenten tot de Oslo akkoorden in 1993.

Trump mengt zijn handelsdrang en profijtlust met een zeer gevoelige oude politieke kwestie van de wereld. Hiermee maakt hij een grove fout met onbekende consequenties. Hij moet beseffen dat het tijdperk van slavernij een verhaal is van de verroeste stadia van de geschiedenis.

Men verwacht dat deze opkoper ook een bod zal doen op Singapore, een zeer aantrekkelijk financiële wereldmacht, op Taiwan om het tegen China te beschermen en etc... Trump zoekt al lang toenadering tot Poetin met het oog op een gezamenlijke aanpak om China’s machtsexpansie een halt toe te roepen. Het staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne is een acte in dit toneelstuk. Trump wil Europa als ‘waakhond’ van dit theater gebruiken.

Het is niet onverstandig als Europa toenadering zoekt tot China en enkele landen in het Midden-Oosten om niet geheel in de klauwen van Trump vast te zitten, want een deel van de glorie van de geschiedenis is toe te schrijven aan Europa: grote leiders, politici, denkers, schrijvers, kunstenaars en niet te vergeten dat Europa de strijdarena was tegen Hitler.