Europa moet nú voluit de ideologische strijd met het regime van Poetin aangaan Opinie • Gisteren

Trump sluit Radio Free Europe, Radio Liberty en de Voice of America

In het kader van zijn oorlog tegen vrijheid en democratie heeft Donald Trump de stekker getrokken uit de Voice of America en Radio Liberty/Radio Free Europe. Iedereen wordt ontslagen vanwege het verspreiden van radicale propaganda.

De Voice of America is in 1942 opgericht als kortegolfzender om een antwoord te geven aan de Duitse en de Japanse propaganda. Radio Liberty en Radio Free Europe dateren van na de oorlog. Zij zijn in het leven geroepen om de communistische censuur achter het ijzeren gordijn te doorbreken. Beide zenders zijn nog steeds van belang, nu als alternatief voor de propaganda en de desinformatie vanuit Moskou. Uiteraard zijn het al lang geen korte golfzenders meer maar goed geïnformeerde nieuwsorganisaties die wereldwijd via de reguliere en de sociale media een groot publiek bereiken, vooral in onvrije landen en dat ook nog in de moedertalen van hun publieksgroepen en pas in laatste instantie in het Engels.

Ooit had Nederland een dergelijke nieuwsorganisatie, Radio Nederland Wereldomroep die qua bereik heel aardig mee kon komen met bijvoorbeeld de BBC World Service of Radio France Internationale, maar deze is tijdens Rutte 1 op instigatie van Wilders en Bosma goeddeels ontmanteld. Wilders heeft overigens dezer geprotesteerd tegen een blijk van vrije meningsuiting op een muur vlakbij de Tweede Kamer. Daar staat "Wilders landverrader".

Bosma heeft in het verleden bij de Wereldomroep gewerkt en had er kennelijk nog een appeltje tmee te schillen. Met de Voice of America hebben we hier in Europa niets te maken. Maar het moet mogelijk zijn Radio Liberty en Radio Free Europe te redden door de financiering over te nemen. En als dat niet kan eigen nieuwsorganisaties op te richten met het ontslagen personeel om zo het verweesde publiek in Rusland te bereiken.

Op het moment doet Europa nog veel te weinig tegen de propaganda en de desinformatie vanuit Moskou. De drie belangrijkste wereldwijd opererende nieuwsorganisaties zijn de BBC, de Franse publieke omroep (Fr24, TV5, Radio France Internationale) en de Deutsche Welle. Ook is er het kantaal Euronews. Dat is volstrekt onvoldoende. De nieuwe koude oorlog wordt ook uitgevochten in de hoofden en de harten van de mensen. Daarvoor heeft Europa een offensieve strategie nodig. Via de oude en de nieuwe media. In zoveel mogelijk talen en nadrukkelijk gericht op de onvrije delen van de wereld. Geef de dicatoren geen vrij spel zoals Trump doet.

Anders verliezen we het debat.

Bezoek de site van Radio Free Europe hier https://www.rferl.org/ en de Voice of America daar https://www.voanews.com/

Opmerking achteraf: Lenin zelf heeft na de Russische revolutie nog de stoot gegeven tot de oprichting van de Universiteit van het Verre Oosten, speciaal gericht op studenten uit China en de toen nog westerse koloniën. Studiebeurzen en het hierheen halen van jong talent uit verre landen om hier kennis te maken met vrijheid en democratie in de praktijk hebben net zo goed een strategische betekenis. Ze kunnen je informele ambassadeurs worden in hun eigen land als je het goed aanpakt. In dat licht bezien dient het weren van buitenlandse studenten door de regering Schoof het belang van de vijand.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de pubieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.