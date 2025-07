Europa moet Gaza definiëren als een natuurramp en daarnaar handelen

Een paar weken terug liet de Tweede Kamer zich massaal van het reces terugroepen om de zich in opspraak bevindende werf Damen aan een overbruggingskrediet te helpen. Nu is er geen meerderheid voor een spoeddebat over de situatie in Gaza. NSC, BBB, SGP en PVV waren tegen. De VVD, de ChristenUnie, het CDA, Ja21 en het Forum voor Democratie lieten niets van zich horen. De kwestie Gaza heeft in de publieke opinie geleid tot een scheiding van geesten en hoogst onaangename discussies. Daar kun je als politicus geen garen mee spinnen. Je maakt er gegarandeerd vijanden bij en dat belooft niet veel goeds aan de stembus. Daarom is het wegduiken van CU, CDA, Ja21, FvD en VVD nog verachtelijker dan het tegenstemmen van PVV en consorten.

In een volwassen politiek systeem zou het anders werken. Daarin kwam het parlement wel degelijk van reces terug om daar de vraag te behandelen hoe de hongersnood in Gaza het snelst kan worden aangepakt. Men verliest zich niet in onderling gehakketak over definities en de schuldvraag. Dat is van later zorg. De situatie in Gaza met al zijn verwoesting en zijn gebrek aan de meest basale middelen om te overleven heeft veel gemeen met een natuurramp zoals een zware aardbeving of een tsunami. De eerste reactie daarop is meestal massale noodhulp. Die moet Nederland dan ook bieden. De regering zou bovendien de medeleden van de EU ervan moeten overrtuigen de zaken net zo te zien. In dat geval worden er onmiddellijk ruime fondsen vrijgemaakt voor het bieden van die noodhulp. Ook komt een enorm apparaat op gang om die daadwerkelijk te bieden: voedsel wordt op grote schaal aangevoerd. Er vertrekken medische teams met mobiele klinieken en noodziekenhuizen. Er landen teams met speurhonden om lijken te zoeken onder het puin.