Europa moet concreet actie ondernemen tegen de dreigende voedselcrisis

19 jun. 2022 - 15:59

Ach Han, soms ben ik het met je eens. Maar soms ook niet. Ik heb je wel vaker zelfhaat verweten. Wij moeten alles en iedereen helpen en redden en dat dat ten kosten van onze eigen bevolking gaat, daar denk je blijkbaar niet erg over na of het maakt je niet uit. Ik ken heel erg veel mensen die in Nederland wonen, die nu al moeite hebben om rond te komen. Maar we zullen en moet de hele wereld reden. Rusland boycotten met olie en gas: koopt China het op en verkoopt het ons tegen dubbele prijzen aan ons. Resultaat: wij een recessie in, en veel mensen die niet meer rond komen komen. Eensgezind zijn met Europa: Vorige eurocrises mochten we vooral geen kritiek hebben op de Zuid-Europese landen, en hen onverantwoorde beleid, want er was een crisis, dan moeten weelkaar helpen. Toen het de jaren erna heel goed ging, hebben ze weer eens niets gedaan om de financieren op orde te hebben. resultaat: dan werken onze oudjes wel langer en wordt hun aow gewoon 10 jaar niet aangepast. En zo meteen komt de volgend crisis weer. Dan roept iedereen weer dat we solidair moeten zijn en dat je in tijden van crisis niet mag roepen dat die Zuid-Europese landen hadden moeten bezuinigen toen het nog kon. Een rem op migratie mag ook niet, want we moeten de hele wereld redden. Resultaat: zelf geen woningen voor onze zonen en dochters en mensen op stoelen slapen. Maar wij in Nederland zijn rijk, dus wij moeten maar de hele wereld redden, Han. tekst ruimte is op, had graag meer geschreven.