Europa loert op ons pensioengeld via Europese investeringsbank Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 311 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

cc-foto: Erich Ferdinand/Flickr

Spaarzame Nederlander mag opdraaien voor EU-lidstaten met minder spaarzin.

De Italiaanse oud-voorzitter van de Europese Centrale bank (ECB) Draghi heeft recent de EU geadviseerd om Europa minder strategisch afhankelijk te maken van de VS en China.

Een van Draghi’s belangrijkste adviezen is dat Europa moet investeren in zijn eigen technologische capaciteiten. Europa is op technologisch gebied te afhankelijk van de Verenigde Staten. Vooral op het gebied van digitale infrastructuur en Big Tech. En van China zoals bijvoorbeeld op het gebied van 5G-technologie en grondstoffen voor batterijen.

Europa moet daarom fors investeren in technologische innovatie. Bijvoorbeeld in de ontwikkeling van halfgeleiders, kunstmatige intelligentie, en duurzame energiebronnen. Dit zou Europa minder kwetsbaar maken voor geopolitieke spanningen en handelsconflicten.

De Spaanse directeur van de Europese Investeringsbank (EIB) Nadia Calviño heeft deze week in een interview aangegeven dat zij haar oog heeft laten vallen op de grote Nederlandse pensioenfondsen om via haar investeringsbank een belangrijke rol in dit grootschalige Europese transitieproject naar strategische autonomie te gaan spelen. Calviño schijnt ook al oriënterende gesprekken te hebben gevoerd met Nederlandse pensioenfondsen.

Hoe lachwekkend en tegelijk zuur is het dat juist twee politieke vertegenwoordigers van EU-lidstaten die bekend staan om hun omvangrijke staatsschulden en relatief lage spaarzin, Italië en Spanje, Nederlandse pensioenfondsen van Nederlandse pensioenspaarders nu in het oog hebben om de grote financiële problemen in de EU op te gaan lossen.

Na de Nederlandse overheid is nu de Nederlandse pensioendeelnemer aan de beurt om financiële problemen in de EU op te lossen.

Hoe bizar is het dat Zuid-Europese EU-lidstaten door vergrijzing steeds meer moeite hebben om het ouderdomspensioen voor hun ingezetenen, dat bij ons AOW wordt genoemd, financieel rond te krijgen en spaarzame Nederlandse pensioenspaarders hun aanvullend pensioenpotje mogen beleggen in onzekere EU investeringen om de Europa minder afhankelijk van de VS en China te maken.