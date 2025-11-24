'Europa is de beste plek ter wereld om te leven en dat gaat nog beter worden' Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 527 keer bekeken • bewaren

In de publieke opinie wordt, vooral aangejaagd door rechtse sentimenten, Europa graag afgeschilderd als een continent dat tot mislukken gedoemd is. Economisch kan het niet concurreren met de VS en technologisch blijft het achter bij China. En dat komt dan zogenaamd allemaal door ‘regelzucht’. Als je tenminste het pessimistische gejammer moet geloven.

Professor Arturo Bris ergert zich groen en geel aan de sombere verhalen. Ze zijn niet alleen onwaar, ze verhullen ook nog eens de enorme kracht van Europa. Volgens hem heeft Europa alles in zich om het leidende continent van de 21e eeuw te worden. Hij schreef er daarom een boek over: Super Europa. De onverwachte held van de 21e eeuw.

De in Zwitserland werkzame wetenschapper wijt het negativisme aan de Amerikaanse bril waarmee velen naar de wereld kijken. Zo schampert de rechtse Belgische premier De Wever dat het Amerikaanse bbp veel sterker groeit dan het Europese. Volgens Bris komt dat omdat de Amerikaanse overheid veel publieke taken uitbesteedt aan dure bedrijven terwijl Europa ze veel efficiënter uitvoert, zoals het openbaar vervoer.

Ook in technologisch opzicht loopt Europa voorop. Alleen wordt die technologie vervolgens door Amerikaanse bedrijven als Microsoft toegepast met behulp van Europese investeerders. Dat laatste moet veranderen, vindt hij. Europees geld moet gestoken worden in Europese bedrijven, vertelt hij aan de VRT.