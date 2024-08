Europa is beter af met Trump

Omdat ik niet in Amerika woon, kan het me op zichzelf weinig schelen wie er begin november tot zevenenveertigste president van de Verenigde Staten wordt gekozen. Dat is trouwens het vreemde: of nu Donald wint of Kamala, hij of zij krijgt sowieso volgnummer ’47’, terwijl Trump natuurlijk ook al nummer 45 was, anyway, who the hell cares, wij hebben Dickie Schoof, wist u trouwens dat ik heel vaak, als een soort auditieve fantasieën, voetbal-spreekkoren hoor bij zijn naam? ‘Dickie Schoof, wie kent hem niet, Dickie Schoof, Dickie Schoof, ’t is een echte Ajacied’ bijvoorbeeld of: ‘Na-na-na-na na-na-na-na na-na-na, Dickie Dickie Schoof, Dickie Schoof, Dickie Dickie Schoo-hoof’. Geen idee waar dit vandaan komt, maar het is ongetwijfeld de sleutel tot een of ander groot geheim, zoveel zelfvertrouwen heb ik inmiddels wel.