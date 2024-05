Europa instabiel (gemaakt) en het toedienen van tegengif Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 204 keer bekeken • bewaren

Amerika, Rusland en China hebben Europa als strijdperk voor hun machtsspel gekozen

Roemeense vrienden stuurden mij een filmpje van Eva Vlaardingerbroek die een redevoering hield op de CPAC bijeenkomst in Budapest. Het mooie van die ultra-conservatieve, Amerikaans geinspireerde bijeenkomst was dat er nauwelijks journalisten welkom waren, de verzamelde sprekers en luisteraars konden dus niet bevraagd of tegengesproken worden – wel zo rustig als je wat zaken aan de kaak wilt stellen.

In goed Amerikaans Engels dat bijna niet haar Nederlandschap verraadde verkondigde Eva haar visie dat Nederland op het punt stond om omgevolkt te worden, of ge-omvolkt, ik ben niet zo thuis in de terminologie. Haar argument was helder, de meerderheid van de bevolking in de Nederlandse steden is niet autochtoon – in Rotterdam, dat ze als voorbeeld nam, bestaat de bevolking in meerderheid uit immigranten – 60%. En – was de lijn van haar betoog – die zijn voornamelijk moslim, dus we stevenen af op een omeenwerping van onze cultuur.

Er was natuurlijk niemand op uit om haar tegen te spreken, maar een kleine factcheck leert dat in deze 60% ook alle Europese arbeidsmigranten en expats zijn meegenomen, evenals Surinamers, Antilianen en Chinezen, zodat er van haar cijfer niet veel overblijft. Maar even los daarvan – Rotterdam lijkt me een alleszins bestuurbare stad, met duidelijk minder vuurwapengeweld dan in veel wit-Christelijke Amerikaanse streken.

Niet ver van Budapest werd onlangs de Slowaakse premier beschoten en raakte levensgevaarlijk gewond. Het eerste dat premier Fico (gelukkig weer bijgekomen) uit zijn mond liet optekenen was de beschuldiging dat de media met haar demonisering van politici dit geweld op haar geweten heeft. Deze kritiek op de vrije media komt overal op waar (extreem) rechts aan kracht wint. Terwijl aan de andere zijde Europese media Russisch nieuws blijken te verspreiden en diverse Europese en landelijke politici betaald lijken te zijn vanuit Rusland „om de onderlinge betrekkingen te bevorderen”.

Tel hierbij op het bezoek van de Chinese president Xi, die bij de Franse president Macron langsging om zijn reis doodleuk te vervolgen naar Servië, het meest eurokritische EU-kandidaatlid en Hongarije, het meest eurokritische EU-lid. Servië kondige vergaande samenwerking aan met China, zodat misschien wel afgezien kan worden van EU-lidmaatschap, de inhoud van het gesprek tussen Orbán en Xi laat zich raden. In het geval van Macron had ik voor de honeur bedankt, in het geval van enig Europees leiderschap, of verwacht ik nu iets onrealistisch, had men hierin misschien wat sturing kunnen opleggen? Of zijn we daar, als Europa, überhaupt helemaal niet meer toe in staat?

Enfin, het mag duidelijk zijn - in de tijd voor de Europese verkiezingen is de spanning groot en worden alle ballen op Europa gespeeld. Amerika, Rusland en China hebben Europa als strijdperk voor hun machtsspel gekozen, Europa’s eigen gemeenschappelijk identiteit is een bedreiging voor hun belangen, ze zien Europa liever zwak en verdeeld, zoveel hebben ze wel van Machiavelli opgestoken.

De Europese burger is net van het Songfestival bekomen, 50 miljoen Europeanen die tijdens de finale aan de buis gekluisterd waren bleven verbijsterd achter, op hun second screen googelend naar Europese waarden, en in deze sfeer gaat Europa naar de stembus. Velen zouden graag versneld doorspoelen naar het EK, en de verkiezingen laten voor wat die zijn – de opkomst zal waarschijnlijk die van de waterschapsverkiezingen benaderen, terwijl de EU de democratische eenheid is die de meeste invloed in onze levens heeft.

In mijn vorige artikel – Babylon Europa - heb ik betoogd dat als de Europese Unie ongeïnspireerd en bureaucratisch van aard blijft, desintegratie op de loer ligt, zeker met de krachten van buiten die ons uit elkaar spelen zonder dat we deze duidelijk ontmaskeren. Des te groter zie ik de verantwoordelijkheid van journalisten, schrijvers en kunstenaars om tolerantie, begrip en eenheid in Europa te bevorderen. Er ligt zo veel ruimte open om gelijkenissen of raakvlakken in Europa te belichten, in plaats van steeds in de val te lopen van angst voor de andere Europeaan. Culturele uitingen om onze samenhang te benadrukken zijn een vorm van tegengif tegen de verdeeldheid die ons opgedrongen wordt.

In dit kader een korte Roemeense tekst, die met enige kennis van het Engels onvertaald leesbaar is – lees het als een puzzel, waarin te zien is hoe goed we ons eigenlijk kunnen verstaan met een volk aan de andere kant van Europa, waarover we weinig weten. Als u 2 minuten kalm en aandachtig de tekst bekijkt, het is immers uw eerste tekst in het Roemeens ooit, ben ik ervan overtuigd dat de inhoud duidelijk wordt.

Un efort de a crea un text în limba română direct accesibil europenilor inteligenți.

Englezii (ori europenii în general) in vizite in România sunt convinși că limba română este dificilă – incorect. De fapt, limba română si limba engleză au o multitudine de similarități, bazate pe originea lor comună în limba latină. Impresia exotica al limbi română existe din cauza influenței slavă – dacă excludem influență slava, limba română ar fi un candidat ideal ca să fie selectat ca Lingua Franca în Europa.

Frecvent observ că în Europa persista o lipsă de dedicare pentru comunicarea interculturală, cauzată de surplusul de limbi diferite – o problemă care se rezolva prin introducerea limbii române ca Lingua Franca. Scopul acestui text este ca sa clarific că limba română este o alternativă excelentă pentru limba engleză, în plus România este fidelă Europei, in final ar fi un exemplu necesar de politica europeana coerente. Practic, am reuni spațiul initial ocupat de Imperiul Roman prin introducerea unei limbi comune. Cu Francezii, italienii, spaniolii ori portughezii nu se prezinta o problema. Cetățenii din Europa de Nord sunt suficient de fluenți în limba engleză pentru a colabora, iar pentru Polonia, Cehia, Slovacia și Balcani, limba română are un vocabular de rezervă slav. Greci și unguri i se oferă educație gratis.

Dacă ați finalizat textul, felicitări! Considerați-vă absolvent – meritați o diplomă de Lingua Franca noua a Europei!