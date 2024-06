Europa geteisterd door overstromingen, jongeren voor het oog van redders meegesleurd in kolkende rivier

De klimaatcrisis, die door de grootste politieke partij van Nederland ontkend wordt, zorgt opnieuw voor grote overstromingen in Italië, Zwitserland en Duitsland. In het zuiden van Duitsland verdronk een 42-jarige brandweerman nadat zijn reddingsboot omsloeg. Drie collega's wisten zich wel in veiligheid te brengen. Ze waren onderweg naar een bungalow waarvan de bewoners geëvacueerd moesten worden. Ondertussen wordt een andere brandweerman (22) vermist .

Het watergeweld sloeg ook de bodem weg onder een spoorlijn in Duitsland waardoor een ICE-hogesnelheidstrein nabij Stuttgart ontspoorde . De 185 passagiers brachten het er met de schrik vanaf. De trein was al omgelied vanwege de ovestromingen. Door de watersnood zijn de treinreizen tussen Stuttgart en München opgeschort.

In een aantal gemeenten in het zuiden van Duitsland is de noodtoestand uitgeroepen, duizenden mensen moeten hun huizen verlaten. Dijken zijn doorgebroken en grote delen van het land lopen onder water. De overstromingen worden veroorzaakt door het hoge water in de Donau en haar zijrivieren. En de klimaatcrisis natuurlijk.