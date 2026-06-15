Europa blijft grootste klant van Israëlische wapenindustrie, die verwelkomd wordt op Franse wapenbeurs Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • Bewaren

Voor het vijfde jaar op rij beleeft de Israëlische wapenindustrie recordomzetten. Dat is voor een heel groot deel te danken aan Europese landen die ondanks de almaar aanzwellende kritiek op de genocidale praktijken van Israël er maar inkopen blijven doen. De Israëliërs zelf zien een duidelijk verband. Minister van Defensie Israel Katz constateert dat de vernietiging van onder meer Gaza juist klanten trekt, schrijft Trouw:

Dat Israël zelfs in het derde oorlogsjaar exportrecords breekt, noemt hij ‘een bewijs van het internationale vertrouwen in de Israëlische defensiesector’. Katz verwijst daarbij expliciet naar operaties in Gaza, Libanon, Iran en Jemen, die volgens hem hebben bijgedragen aan de reputatie van Israëlische systemen. Voor veel buitenlandse klanten geldt die oorlogservaring inderdaad als een krachtig verkoopargument. Israëlische bedrijven benadrukken geregeld dat hun systemen onder reële gevechtsomstandigheden zijn getest, een kwaliteitslabel dat in de sector bekendstaat als ‘battle-tested’.

De wapenexport van het land dat grossiert in oorlogsmisdaden bedroeg vorig jaar 19,2 miljard dollar, een stijging van 30 procent in vergelijking met 2024. 36 procent van de handel ging naar Europa, wat overigens een kleine afname is ten opzichte van een jaar eerder. Ook Nederland blijft aankopen doen, schrijft Trouw. "In antwoorden op Kamervragen van april dit jaar meldde Defensie dat sinds juni vorig jaar ‘voor ongeveer 1 miljard euro aan materiaal is besteld bij leveranciers uit Israël’."

Trouw schrijft over de florerende handel in Israëlisch oorlogstuig naar aanleiding van de grote wapenbeurs Eurosatory die deze week nabij Parijs wordt gehouden. Israëlische bedrijven zijn daar ook op grote shcaal aanwezig maar mogen van de Franse regering dit jaar geen 'offensieve wapens' tonen.

Demonstranten protesteerden maandagochtend bij de beurs.

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